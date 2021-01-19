رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: بعض مقتحمى الكابيتول يؤكدون أن ترامب شجعهم على ذلك

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:16 ص
اقتحام مبنى الكابيتول
اقتحام مبنى الكابيتول
وكالات
طباعة
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مجموعة من الذين شاركوا باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الحالي، أكدوا في إفاداتهم أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "شجعهم على ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الأسبوعين اللذين مضيا على اقتحام الكابيتول لم يظهر الرئيس ترامب أي مؤشر على أنه يجب أن يتشارك المسؤولية عن أسوأ "توغل" لقاعات الكونجرس منذ أكثر من قرنين".

ولفتت إلى أن "الموالين لترامب ألقوا اللوم في الهجوم على مجموعة من المهمشين والمتطرفين".

وأوضحت أن "مجموعة واحدة من المقتحمين ورطت ترامب بشكل مباشر في أعمال الشغب، وهم بعض من أنصاره الذين تم اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الحدث".

ولفتت إلى أنه "في أوراق المحكمة والتحقيقات، قال أربعة على الأقل من مثيري الشغب المؤيدين لترامب إنهم انضموا إلى المسيرة التي تصاعدت إلى أعمال عنف، لأن الرئيس شجعهم على ذلك".

وأشارت إلى أنه "في الأيام القليلة الماضية قال رجل إطفاء متقاعد متهم بالاعتداء على أفراد من شرطة الكابيتول لأحد أصدقائه أنه ذهب إلى المبنى باتباع "تعليمات الرئيس".

ولفتت إلى أنه وفقا لشكوى جنائية، فإن وكيل عقارات في تكساس متهم باقتحام المبنى قال: "استجبت لنداء رئيسي".

موضوعات متعلقة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

«الصحة»: تسجيل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

العثور على حجر كريم يشبه القلب البنفسجى بأوروجواى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 19-1-2021

وفاة المخرج الكوبى خوان كارلوس تابيو عن 77 عاما

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح