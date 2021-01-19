محمد سلامة ينشر صورة من كواليس «موسى»

نشر المخرج محمد سلامة صورة تجمعه مع النجم محمد رمضان، وذلك من كواليس مسلسل "موسى"، والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل 2021 ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.وقال "سلامة"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مسلسل موسى ثقة في الله نجاح"، وهي الجملة الشهيرة للفنان محمد رمضان، بينما أظهرت الصورة تفاصيل تصوير مشاهد المسلسل في سوهاج، حيث إن أغلب مشاهد العمل تدور في الصعيد.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنان محمد رمضان كل من الفنانة سمية الخشاب وتارا عماد ورياض الخولي وصبري فواز وآخرون، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.