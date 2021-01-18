شكاوى النواب: إنجازات الحكومة «لا يمكن إنكارها» والمحليات تتحمل مسئولية «فجوة التطبيق»

أشاد الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بالطفرة في المشروعات القومية التي تشهدها مصر.ووصف حسين، الإثنين، حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية من برنامج الحكومة، بـ"لا يمكن إنكاره"، معتبرًا أن ما عرضه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم من إنجازات تم تحقيقها في عامين فقط، هو ترجمة حقيقية لرؤية مصر 2030، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.ولفت أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه على الرغم من وجود عمليات تطوير كبيرة في العديد من القطاعات، إلا أنه حتى الآن هناك فجوة كبيرة بين برنامج الحكومة والأداء على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمطالب المواطنين.وقال حسين: "المواطن عنده مشاكل عنيفة، ومن الضروري أن يتم التعامل معها على وجه السرعة"، لافتًا إلى أن القضاء على مشاكل المواطنين يكون من خلال تفعيل النظام في كل شيء، محملًا المحليات المسؤولية نظرًا لتعاملها المباشر واليومي مع المواطنين.وأشاد النائب بالجهد المبذول في تطوير البنية التحتية في منطقة الأهرامات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة إجراءات من شأنها منع وقوع حوادث أو الوفيات أثناء عبور الطرق، مقترحا إقامة مطبات مؤقتة أو إشارات مرور لحين الانتهاء من تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير الطرق.وأكد حسين أن التحديات التي تواجهها الدولة، وتناولها رئيس الوزراء في كلمته، مثل استمرار النمو السكاني المرتفع، أو العمل على زيادة معدلات النمو، وتحسين نسب الفقر، وتقليل معدلات البطالة، كلها أمور تحتاج إلى توعية اجتماعية، بحقيقة الجهد المبذول، وحلول مبتكرة للاستفادة بالطاقات البشرية.