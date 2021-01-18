أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة



وقررت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.وأوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الإثنين أن المولى عزوجل قال في كتابه الكريم: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ".وشهد مركز شباب الجزيرة احتفال بعض عضوات النادي، مستخدمات حلوى على شكل أعضاء جنسية، ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.