سيدة مسجلة جنائيًا وراء تصنيع الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مُصنعة الحلوى الخادشة للحياء التي تم تداولها على نطاق واسع أثناء احتفال مجموعة من السيدات "أعضاء بـ"نادي الجزيرة " بعيد ميلاد إحداهن.وتبين أن مصنعة الحلوى (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة)، وتم ضبطها بمسكنها بالقاهرة، وتبين قيامها باتخاذ مسكنها مصنعًا لتلك الحلوى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وكانت صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولت بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بـ"نادي الجزيرة " بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.