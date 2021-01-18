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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انتهاء فعاليات اليوم الثالث لورشة «أ.ب سينما» بالقومي للسينما

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:44 م
ورشة «أ.ب سينما
ورشة «أ.ب سينما
محمد مجدي
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يبدأ غدا الثلاثاء، الجزء العملي من فعاليات "ورشة أ. ب سينما" عن كيفية صناعة الفيلم التي يقيمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست  محمد الباسوسي بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة.

وانتهى اليوم الاثنين الجزء النظري للورشة والتي استمر لمدة ثلاثة أيام لعدد ١٠ متدربين فئة عمرية ١٦ فيما فوق والتي تقام بنادي الياسمين ٣ مجانا.

وقال السيناريست "محمد الباسوسي" إن المركز من المقرر أن يقوم في الفترة المقبلة بإقامة عدد من هذه الورش نظرا لزيادة عدد المتقدمين للالتحاق بالورشة حيث إن المركز محكوم بعدد معين من المتدربين في الورشة الواحدة تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء للالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتقام الورشة على مدار خمس أيام يقوم فيها المتدربين بعمل فيلم نتاج الورشة يعرض في ختام الفعاليات.

تشرف علي الورشة فنيا المونتيرة "منار حسني" مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما، وتشرف عليها إداريا "أمل عبد المجيد" ويشارك بالورشة كل من السيناريست "محمود خليل" ومدير التصوير "مصطفي نبيل" هندسة الصوت "مها الجندي"، ومونتاج "غادة سراج" إخراج "مارمينا" إنتاج "هاني مهدي".

تقام الفعاليات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة للمشاركين مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.
انتهاء فعاليات اليوم الثالث لورشة «أ.ب سينما» بالقومي للسينما
انتهاء فعاليات اليوم الثالث لورشة «أ.ب سينما» بالقومي للسينما
انتهاء فعاليات اليوم الثالث لورشة «أ.ب سينما» بالقومي للسينما
انتهاء فعاليات اليوم الثالث لورشة «أ.ب سينما» بالقومي للسينما

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