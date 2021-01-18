«أمهات مصر» يطالب البرلمان بعقد حوار مجتمعي حول الثانوية التراكمية

«أمهات مصر» يطالب البرلمان بعقد حوار مجتمعي حول الثانوية التراكمية
الإثنين 18/يناير/2021 - 02:58 م
ريم محمودطباعة
طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، لجنة التعليم في البرلمان بتخصيص عدة جلسات "حوار مجتمعي" تضم ممثلين للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والخبراء عند مناقشة ملف الثانوية التراكمية.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام البرلمان الأيام المقبلة لتقديم كشف حساب عن ما قدمه وما سيستكمله، مطالبه البرلمان بمناقشته في ملف الثانوية التراكمية بموضوعية وربط النقاش بآراء وتخوفات أولياء الأمور من تطبيق الثانوية التراكمية، وليس مجرد لقاء ويمر مرور الكرام، مستطردة: "دا مستقبل ومصير طلاب وتعب ومجهود أولياء الأمور، وبالتالي لا يعقل أن يحدد في جلسه".
ولفتت عبير النظر إلي أن أولياء الأمور متخوفين من جعل الثانوية 3 سنوات بدلا من عام واحد، موضحا أن العام الواحد وهو الصف الثالث الثانوي يستنفذ أموالهم على الدروس الخصوصية والملازم والمراجعات، وتابعت: هناك ملاحظة أخري وهي فرض رسوم علي الطالب الذي يدخل الامتحانات المرات التالية والتي وصلت 5 آلاف حد أقصي، وهو عبء مادي يضاف علي الأعباء الأخرى.
واستكملت: هناك تخوفات أخرى من تعدد نماذج الامتحانات والتي قد تهدر تكافؤ الفرص إذا لم تكن متساوية في السهولة والصعوبة بين الطلاب، مستطردة: "السنوات السابقة كانت هناك نماذج سهله لطلاب وصعبة علي طلاب آخرين، وهذا أغضب أولياء الأمور"، فضلا عن التقييمات الأخرى التي ستكون مع مجموع الطالب في الثانوية التراكمية والتي لا نعرف عنها شيئا ولا كيفية احتسابها ضمانا للشفافية.
وناشدت عبير، البرلمان المصري بالتمهل وعقد عدة جلسات بمشاركة ممثلين عن جميع عناصر المنظومة التعليمية "طلاب وأولياء أمور ومعلمين وخبراء" لفتح نقاش وحوار مجتمعي جاد يضمن مناقشة ملف الثانوية التراكمية بشكل موضوعي والخروج بأفضل توصيات ومراعاة الجميع.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام البرلمان الأيام المقبلة لتقديم كشف حساب عن ما قدمه وما سيستكمله، مطالبه البرلمان بمناقشته في ملف الثانوية التراكمية بموضوعية وربط النقاش بآراء وتخوفات أولياء الأمور من تطبيق الثانوية التراكمية، وليس مجرد لقاء ويمر مرور الكرام، مستطردة: "دا مستقبل ومصير طلاب وتعب ومجهود أولياء الأمور، وبالتالي لا يعقل أن يحدد في جلسه".
ولفتت عبير النظر إلي أن أولياء الأمور متخوفين من جعل الثانوية 3 سنوات بدلا من عام واحد، موضحا أن العام الواحد وهو الصف الثالث الثانوي يستنفذ أموالهم على الدروس الخصوصية والملازم والمراجعات، وتابعت: هناك ملاحظة أخري وهي فرض رسوم علي الطالب الذي يدخل الامتحانات المرات التالية والتي وصلت 5 آلاف حد أقصي، وهو عبء مادي يضاف علي الأعباء الأخرى.
واستكملت: هناك تخوفات أخرى من تعدد نماذج الامتحانات والتي قد تهدر تكافؤ الفرص إذا لم تكن متساوية في السهولة والصعوبة بين الطلاب، مستطردة: "السنوات السابقة كانت هناك نماذج سهله لطلاب وصعبة علي طلاب آخرين، وهذا أغضب أولياء الأمور"، فضلا عن التقييمات الأخرى التي ستكون مع مجموع الطالب في الثانوية التراكمية والتي لا نعرف عنها شيئا ولا كيفية احتسابها ضمانا للشفافية.
وناشدت عبير، البرلمان المصري بالتمهل وعقد عدة جلسات بمشاركة ممثلين عن جميع عناصر المنظومة التعليمية "طلاب وأولياء أمور ومعلمين وخبراء" لفتح نقاش وحوار مجتمعي جاد يضمن مناقشة ملف الثانوية التراكمية بشكل موضوعي والخروج بأفضل توصيات ومراعاة الجميع.