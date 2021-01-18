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تقارير ومتابعات

«أمهات مصر» يطالب البرلمان بعقد حوار مجتمعي حول الثانوية التراكمية

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:58 م
عبير أحمد، مؤسس
عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر
ريم محمود
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طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، لجنة التعليم في البرلمان بتخصيص عدة جلسات "حوار مجتمعي" تضم ممثلين للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والخبراء عند مناقشة ملف الثانوية التراكمية.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام البرلمان الأيام المقبلة لتقديم كشف حساب عن ما قدمه وما سيستكمله، مطالبه البرلمان بمناقشته في ملف الثانوية التراكمية بموضوعية وربط النقاش بآراء وتخوفات أولياء الأمور من تطبيق الثانوية التراكمية، وليس مجرد لقاء ويمر مرور الكرام، مستطردة: "دا مستقبل ومصير طلاب وتعب ومجهود أولياء الأمور، وبالتالي لا يعقل أن يحدد في جلسه".

ولفتت عبير النظر إلي أن أولياء الأمور متخوفين من جعل الثانوية 3 سنوات بدلا من عام واحد، موضحا أن العام الواحد وهو الصف الثالث الثانوي يستنفذ أموالهم على الدروس الخصوصية والملازم والمراجعات، وتابعت: هناك ملاحظة أخري وهي فرض رسوم علي الطالب الذي يدخل الامتحانات المرات التالية والتي وصلت 5 آلاف حد أقصي، وهو عبء مادي يضاف علي الأعباء الأخرى.

واستكملت: هناك تخوفات أخرى من تعدد نماذج الامتحانات والتي قد تهدر تكافؤ الفرص إذا لم تكن متساوية في السهولة والصعوبة بين الطلاب، مستطردة: "السنوات السابقة كانت هناك نماذج سهله لطلاب وصعبة علي طلاب آخرين، وهذا أغضب أولياء الأمور"، فضلا عن التقييمات الأخرى التي ستكون مع مجموع الطالب في الثانوية التراكمية والتي لا نعرف عنها شيئا ولا كيفية احتسابها ضمانا للشفافية.

وناشدت عبير، البرلمان المصري بالتمهل وعقد عدة جلسات بمشاركة ممثلين عن جميع عناصر المنظومة التعليمية "طلاب وأولياء أمور ومعلمين وخبراء" لفتح نقاش وحوار مجتمعي جاد يضمن مناقشة ملف الثانوية التراكمية بشكل موضوعي والخروج بأفضل توصيات ومراعاة الجميع.

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