الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش واسعة نفذتها في منازل المواطنين.وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس والبيرة ورام الله، واعتقلت المواطنين الأربعة عشر.