بغداد: طالبنا إيران بوقف استهداف المنطقة الخضراء

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن بلاده طلبت من إيران التدخل لوقف استهداف المنطقة الخضراء، مشيرًا إلى أن واشنطن قد تتخذ إجراءات مشددة حال استهدفت سفارتها، موضحًا الي أن العراق يتطلع للعمل مع إدارة الرئيس جو بايدن.وأضاف حسين، وفق لقناة العربية الاخبارية، أن بغداد تعمل مع البعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية اللازمة، منوّهًا إلى أن الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء تحرج الحكومة.وكشف أن القوات العراقية قد اعتقلت عددًا من منفذي الهجمات على المنطقة الخضراء، وتابع أنها تعمل جاهدة على وقف تلك الهجمات.ولفت إلى أن الحكومة تعمل على منع السلاح المنفلت في البلاد قبل إجراء الانتخابات التي بحث فيها مشاركة الأمم المتحدة لضمان نجاحها.كما لفت حسين إلى أن العراق بحاجة لقوات التحالف لمواجهة داعش وللتدريب أيضًا، موضحًا أن التنظيم ما زال موجودا في المناطق الحدودية مع سوريا.ورفض وزير الخارجية التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لبلاده، مشددًا على أن التوتر بين واشنطن وإيران يؤثر سلبا على الساحة العراقية.وعن العلاقة مع السعودية، أشار حسين إلى التطور الكبير في العلاقات مع السعودية حول كثير من الملفات.يشار إلى أنه وفي استمرار لقرار الحكومة العراقية بسط الأمن وضبط السلاح المتفلت لا سيما الصواريخ التي تنتهك سيادة البلاد، أعلن جهاز المخابرات، الأحد، ضبط صواريخ في كركوك.