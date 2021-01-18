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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مدبولي»: وفرنا 206 آلاف فرصة عمل بالصعيد.. وجهود كبيرة في السياسة الخارجية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:31 م
مدبولي
مدبولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه الحكومة بالعمل على برنامج "حياة كريمة" للفئات الأكثر احتياجا، وتم استهداف 68 قرية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم التوجيه بتنفيذ مرحلة ثانية لهذا البرنامج في 1400 قرية، تشمل 18 مليون مواطن، تبدأ هذا الشهر لمدة عام.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك اهتماما كبيرا بصعيد مصر، مشيرا إلى أن إجمالي المشروعات وصل إلى 2575 مشروعا في قنا وسوهاج في كافة القطاعات، مؤكدا أن هذه المشروعات تمكنت من توفير 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف "مدبولي": إنه في مجال السياسة الخارجية قامت مصر بمجهودات كبيرة فيما يخص ملف الأزمة الليبية، كما تقوم مصر في ملف سد النهضة بمجهود كبير للحفاظ على حقوقها التاريخية والقانونية، وكان لمصر نجاح كبير في ترؤسها الاتحاد الإفريقي خلال العام الماضي، ونهدف للحفاظ على سياسات متوازنة لتحقيق مصلحة مصر، وكذلك نعمل على ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وكذلك الأمن القومي العربي الإفريقي.

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