اعتقال مسؤول أمريكي تورط في اقتحام الكونجرس (فيديو)

Per FBI: Couy Griffin, founder of Cowboys for Trump, from New Mexico was arrested this afternoon in DC. He had an arrest warrant for his participation in the January 6 Capitol riots. He said rioters will come back to the Capitol for inauguration. This is the moment of his arrest. pic.twitter.com/3LoXXsYVFD — Alberto Pimienta (@apimientaDC) January 17, 2021

ذكرت وزارة العدل الأمريكية، أن السلطات ألقت القبض على مسؤول من نيو مكسيكو تعهد بالسفر مسلحًا إلى واشنطن، للاحتجاج على تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.وكشفت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية لحظة اعتقال كوي جريفين، مفوض مقاطعة نيو مكسيكو، في واشنطن، ومؤسس مجموعة تعرف بـ "كاوبوي ترامب" بتهم تتعلق باقتحام الكونجرس يوم 6 يناير.وتعهد جريفين بالعودة ثانية إلى مبنى الكابيتول في 20 يناير، خلال اجتماع لجنة المقاطعة الأسبوع الماضي، وقال في حينه إنه سيحضر مسدسين إلى واشنطن، متمسكا بما زعم أنها حقوقه المنصوص عليها في التعديل الثاني من الدستور الأمريكي.من جانبه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانا أوضح فيه إجراءات التوقيف، قائلا إن "شرطة الكابيتول أخطرت بعد ظهر 17 يناير، مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها احتجزت كوي جريفين من نيو مكسيكو، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف لدوره في أعمال الشغب التي شهدتها أروقة مبنى الكابيتول في 6 يناير".وأضاف المكتب أن مكتب التحقيقات في واشنطن وضعه قيد الحجز في بلوك 400 منشارع نورث كابيتول".