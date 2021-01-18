تجديد حبس هارب من السجن 397 سنة بالنزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس صاحب شركة لهروبه من تنفيذ حكم بالحبس بلغ 397 سنة في 196 قضية "تبديد" 15 يوما علي ذمة التحقيق واخطار إدارة تنفيذ الأحكام لرفع اسمه من قوائم الهاربين.البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة ومصنع للسيراميك – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، ومحكوم عليه فى196 قضية "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغ إجماليها (397 سنة).وبمواجهته بالأحكام أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.