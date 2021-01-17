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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاتدرائية تطلق العدد الجديد من مجلتها إلكترونيا بسبب كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 01:10 م
الكاتدرائية
الكاتدرائية
جرجس صفوت
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قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة يحمل صورا لقداسة البابا تواضروس الثاني، وعددًا من أحبار الكنيسة خلال قداس عيد الميلاد المجيد، والذى أقامه قداسته فى كنيسة التجلى بمركز لوجوس فى المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن العدد الأحدث صدر أيضًا في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وبدأت الكنيسة إصدار مجلة الكرازة في نسخة الكترونية منذ مارس 2020، بسبب جائحة كورونا، التي منعت الأقباط من النزول إلى كنائس لشراء المجلة.

يُذكر أن مجلة الكرازة، هي الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، ويأتي في هيئة مجلة نصف شهرية، أسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.

وعلى صعيد آخر، تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي احتفلت به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري أاخيرا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسه مساء الغد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.

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