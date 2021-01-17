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حوادث

حفظ التحقيقات في قتل سيدة ابنتها الرضيعة بالخطأ بدار السلام

الأحد 17/يناير/2021 - 12:59 م
قتل سيدة ابنتها الرضيعة
قتل سيدة ابنتها الرضيعة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأحد، بحفظ التحقيقات في اتهام متسولة تسببت في وفاة طفلتها الرضيعة، أثناء نومها بجوارها بالخطأ حيث نامت عليها وكتمت أنفاسها.

وكشفت مناظرة النيابة العامة عن أن الطفلة رضيعة عمرها 45 يومًا، وغير مقيدة في السجلات الحكومية وأنها نتيجة حمل سفاح جمع بين السيدة وعامل، وعدها بالزواج ثم اختفى نتج عنه الطفلة.

وقالت الأم أنها تعمل متسولة وتسكن في غرفة تحت الانشاء في عقار، ويوم الواقعة كان الجو باردا فلعبت مع ابنتها حتى غلبهما النوم وعندما استيقظت وجدتها لا تتنفس فأبلغت الأجهزة الأمنية.

وتبين من التحريات الأولية أن الأم تقيم بصحبة ابنتها في غرفة بعقار تحت الإنشاء، وأثناء نومها تقلبت في الفراش فكتمت أنفاس الرضيعة، ما أسفر عن وفاتها.

وكشفت التحريات الأولية التي باشرها العميد محمد الشرقاوي، مدير البحث الجنائي، عن أن الأم سبق اتهامها في قضية تسول، وأقامت علاقة غير شرعية مع أحد عمال النظافة لا تعلم بياناته، بعدما وعدها بالزواج، ما أسفر عن حملها.

وأضافت التحريات أن الأم لم تقصد قتل طفلتها، وأنها أثناء إرضاع الطفلة غلبها النوم، فكتمت أنفاس الصغيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.ما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت النيابة حجز الأم على ذمة التحريات، والاستماع لأقوالها مرة أخرى.

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