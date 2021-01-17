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حوادث

قرار من نيابة المقطم ضد عصابة «الشرطة المزيفة»

الأحد 17/يناير/2021 - 12:53 م
الشرطة المزيفة
الشرطة المزيفة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي ينتحل صفة رجال شرطة، وخطف والاتجار في المخدرات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والكشف الطبي علي المجني عليه لبيان تعرضه لأية إصابات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا، يُفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلًا من «س. ف»، 60 سنة، عاطل، مسجل خطر، و«س.م»، 35 سنة، عاطل، حال استقلالهما سيارة مطموسة اللوحات الخلفية، قيادة الأول ـ مستأجرة، وبحوزتهما 2 طبنجة صوت، و8 طلقات، هاتف محمول يحوي ملف صوتي مماثل للإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات، مبلغ مالي 6600 جنيه، وبصحبتهما «ا.م»، 61 سنة، بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين.

وبسؤال الأخير أقر بقيام المتهمان باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه، والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للطبنجتان الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

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