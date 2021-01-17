قرار من نيابة المقطم ضد عصابة «الشرطة المزيفة»
الأحد 17/يناير/2021 - 12:53 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي ينتحل صفة رجال شرطة، وخطف والاتجار في المخدرات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والكشف الطبي علي المجني عليه لبيان تعرضه لأية إصابات.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا، يُفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلًا من «س. ف»، 60 سنة، عاطل، مسجل خطر، و«س.م»، 35 سنة، عاطل، حال استقلالهما سيارة مطموسة اللوحات الخلفية، قيادة الأول ـ مستأجرة، وبحوزتهما 2 طبنجة صوت، و8 طلقات، هاتف محمول يحوي ملف صوتي مماثل للإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات، مبلغ مالي 6600 جنيه، وبصحبتهما «ا.م»، 61 سنة، بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين.
وبسؤال الأخير أقر بقيام المتهمان باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه، والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للطبنجتان الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا، يُفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم بمنطقة الهضبة الوسطى دائرة القسم تمكنوا من ضبط كلًا من «س. ف»، 60 سنة، عاطل، مسجل خطر، و«س.م»، 35 سنة، عاطل، حال استقلالهما سيارة مطموسة اللوحات الخلفية، قيادة الأول ـ مستأجرة، وبحوزتهما 2 طبنجة صوت، و8 طلقات، هاتف محمول يحوي ملف صوتي مماثل للإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية، كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات، مبلغ مالي 6600 جنيه، وبصحبتهما «ا.م»، 61 سنة، بالمعاش ومقيم المعراج دائرة قسم شرطة البساتين.
وبسؤال الأخير أقر بقيام المتهمان باستيقافه حال سيره بمحل الضبط وتفتيشه، والاستيلاء منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة مباحث القسم.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للطبنجتان الصوت بقصد استخدامها في انتحال صفة رجال شرطة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.