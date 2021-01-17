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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«الوعى قبل المذاكرة».. ورش لطلاب الجامعات قبل موسم الامتحانات

الأحد 17/يناير/2021 - 12:22 ص
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
نور أيمن
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نظمت أسرة «ستار تيم» بكلية تجارة جامعة المنصورة محاضرة «أون لاين» تشمل مجموعة من المحاضرين في علم الأوبئة واقتصاديات الدواء، لنشر التوعية بين طلاب الجامعات تجاه الأوبئة وما تؤثر به في الشعوب أجمع.

وأوضح إسلام عنان دكتور اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة لـ«الدستور»، أنه تواجد أيضًا محاضرًا في اقتصاديات الدواء بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، ومحاضرًا في اقتصاديات الدواء بكلية الصيدلة جامعة المستقبل، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة «اكسيت»، ومحاضرًا في كلية الدراسات العليا وإدارة الأعمال الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري.

شملت المحاضرة العديد من طرق التوعية بين طلاب جامعة المنصورة، والتوسع في مدركات الطلاب نحو الأوبئة وعلمها الكبير، واستهل المحاضرين حوارهم بالإجابة علي بعض الأسئلة المتداولة، وكذلك التعريف بفيروس كورونا وكيفية انتقاله من شخص لآخر، وبداية الفيروس.

كما تم شرح الطريقة المثالية لاستخدام الكمامات، وأكد المحاضر إسلام عنان علي ضرورة استخدام الكمامات الطبية لأنها تحمي من يرتديها والمحيطين به، أما الكمامات القماش تقي المحيطين فقط وليس مرتديها.

وشهدت المحاضرة «الأون لاين» أيضًا الحديث عن شروط الحجر المنزلي، وأعراض الاشتباه بالكورونا، والتي تتمثل في «كحة، احتقان، فقدان حاستي الشم والتذوق، تكسير بالجسم»، والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات لقدرة الطلاب على التعامل مع هذه النماذج وسط انتشار وباء كورونا.

ومن الأعراض التي تناولها المحاضرون أيًضا، الأعراض المتوسطة والحادة، مشيرًا إلى أن زيادة نسبة المناعة تؤدي لانهيار الجسم، وفي الختام أكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء بين الأفراد.

وعلق الطالب سيف الدموهي قائلًا: «اللايف كان جميل جدًا، وبجد استفدت بيه وحبيت طريقة المحاضر، وكلامه كان مفيد، وأوضح حاجات كتير مكنتش أعرفها زي أن المتعافين من كورونا لكي يرجعوا مثل الأول لازم يمشوا نص ساعة يوميًا ويعملوا علاج طبيعي للغدد الليمفاوية».

كما شكرت الطالبة روان طارق، الدكتور إسلام عنان علي ذلك «اللايف»، وما قدمه من توعية لهم، وكذلك على تواجده معهم.

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