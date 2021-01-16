السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالسلام دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى السلام دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.