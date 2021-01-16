استجابة لـ«الدستور».. «التضامن» تتواصل مع عادل لبحث حالته

توصلت وزارة التضامن مع الحالة التي نشرتها «الدستور» منذ أيام لعم عادل، وجارٍ بحث حالته.ونشرت «الدستور» قصة عادل الذي لجأ للشارع هو وابنته بحثًا عن عمل بعدما تثاقلت ديونه.والتقطت عدسة «الدستور» صورته أسفل كوبري الدقي، حيث كان يحمل ابنته باحثًا عن أي عمل يوفر له ولبناته قوت يومه.