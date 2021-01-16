تردد قناة OnTime Sports 3 لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد
السبت 16/يناير/2021 - 01:51 م
وكالاتطباعة
تستمر عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل عشاق كرة القدم عن تردد قناة OnTime Sports 3 لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث يخوض منتخب مصر اليوم مباراة أمام مقدونيا على قناة اون تايم سبورت، التي تعتبر بين أهم ترددات الفنوات الرياضية بالنسبة لمحبي كرة اليد داخل مصر والوطن العربي خلال الفترة الحالية.
يأتي ذلك بعد أن تم بث مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في مصر بشكل مباشر ومجاني لكل المشاهدين خلال الفترة ما بين 13 يناير 2021 حتى يوم 31 يناير الجاري.
- تردد قناة اون تايم سبورت 1: 12303.
- معتدل الترميز لقناة اون تايم سبورت 1: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 56.
- الاستقطاب: أفقي.
يأتي ذلك بعد أن تم بث مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في مصر بشكل مباشر ومجاني لكل المشاهدين خلال الفترة ما بين 13 يناير 2021 حتى يوم 31 يناير الجاري.
تردد قناة OnTime Sports 3 لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليدوينشر "الدستور" لعشاق كرة القدم والرياضة من مختلف الألعاب كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تردد قناة OnTime Sports 3 لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد، لبث مباريات الدوري المصري وبطولة كأس مصر وعدد من البطولات والمسابقات في الألعاب الرياضية، استحوذت قناة اون اسبورت 3 على أعلى معدل لنسب المشاهدات بين مختلف القنوات الرياضية في الوطن العربي خلال الشهور الماضية، وذلك بفضل محتواها المتميز وكذلك تواجد نخبة من نجوم الإعلام الرياضي والتحليل الفني داخل استديوهاتها.
تردد قناة اون تايم سبورت 3- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد قناة اون تايم سبورت 1: 12303.
- معتدل الترميز لقناة اون تايم سبورت 1: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 56.
- الاستقطاب: أفقي.