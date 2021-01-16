طريقة عمل الجندوفلي "بلح البحر" في المنزل والمقادير المطلوبة

طريقة عمل الجندوفلي





تقدم الدستور اليوم طريقة عمل الجندوفلي بطريقة شهية ولذيذة.

مقادير الجندوفلي - الجندوفلي: 1 كيلو مغسول جيدا.

- البصل: 1 ثمرة كبيرة.

- الكرافس: نص ربطة او حسب الرغبة.

- الفلفل الأخضر: 2 ثمرة.

- الثوم:5 فصوص.

- الليمون: 5 ثمرات.

- ملح: حسب الرغبة.

- الشطة: 1 ملعقة صغيرة.

- البهارات: 1 ملعقة صغيرة.

- الكمون: 1 ملعقة صغيرة.

- الفلفل الأسود: 1 ملعقة صغيرة.

- الزيت: 1 ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير الجندوفلي يرغب الكثيرون في تناول الجندوفلى كما هو دون إضافة إليه التوابل أو البهارات فهم يقومون باستخدام الماء الساخن فقط ولكن البعض الآخر يرغب في طهوه، وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحضير الجندوفلى في المنزل.تقدم الدستور اليوم طريقة عمل الجندوفلي بطريقة شهية ولذيذة.- الجندوفلي: 1 كيلو مغسول جيدا.- البصل: 1 ثمرة كبيرة.- الكرافس: نص ربطة او حسب الرغبة.- الفلفل الأخضر: 2 ثمرة.- الثوم:5 فصوص.- الليمون: 5 ثمرات.- ملح: حسب الرغبة.- الشطة: 1 ملعقة صغيرة.- البهارات: 1 ملعقة صغيرة.- الكمون: 1 ملعقة صغيرة.- الفلفل الأسود: 1 ملعقة صغيرة.- الزيت: 1 ملعقة كبيرة.

- املئى إناء عميق بالماء واغليه وضعى فيه الجندوفلى لمدة 10 دقائق.

- أخرجى الجندوفلى من الماء المغلى ثم اغسليه جيدًا.

- ضعى الجندوفلى على نار متوسطة.

- يمكنك نزع المحار من عليه إن أردتي.

- فى إناء آخر قطعى البصل إلى أجزاء صغيرة وكذلك الكرفس والثوم ثم أضيفيهم إلى الجندوفلى مع التوابل.

- أضيفى للجندوفلى والخليط كوب ونصف ماء واتركيه يغلى مع التقليب المستمر.

- حين يتشرب الماء أضيفى الزيت النباتى وعصير الليمون وقلبى الخليط حتى تجف المياه.

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طريقة عمل الجندوفلي في المنزل أصبحت محل بحث الكثير من السيدات في الوقت الحالي لما يتمتع الجندوفلى أو بلح البحر بقيمة غذائية كبيرة فضلًا عن الطعم الشهى اللذيذ الذى يعتمد بشكل كبير على الطريقة التي تطهييه بها ربة المنزل، وتقدمه العديد من المطاعم كنوع من المقبلات بجانب وجبات الأسماك، ما جلعنا نشرح طريقة عمل الجندوفلي.

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