طريقة عمل البقلاوة في المنزل وكيفية تحضير الشربات بسهولة

طريقة عمل البقلاوة





مقادير البقلاوة ويرصد " الدستور " طريقة عمل البقلاوة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، في إطار خدماته المتنوعة لمتابعينا من كل مكان.

- الجلاش:1 لفة.

- السكر: 1 ملعقة كبيرة.

- القرفة: 1 ملعقة كبيرة.

- مكسرات مشكلة ومطحونة: حسب الرغبة.

- سمن للدهن.



مكونات شربات البقلاوة

- الماء: 2 كوب من الماء بنفس درجة حرارة الغرفة.

- السكر: 2 كوب.



طريقة تحضير الشربات:

- يوضع السكر مع الماء في قدر مناسب.

- يوضع القدر على نار متوسطة حتى الغليان، ويترك لعدة دقائق لحين الحصول على شربات سميك القوام.

- يترك جانبًا حتى يبرد.