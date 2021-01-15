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طريقة عمل البقلاوة في المنزل وكيفية تحضير الشربات بسهولة

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:30 م
طريقة عمل البقلاوة
طريقة عمل البقلاوة
سلمى بدر
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تحرص الكثير من السيدات على معرفة طريقة عمل البقلاوة في المنزل بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؛ لضمان نظافتها وعدم انتقال العدوىن حيث تعتبر البقلاوة من الحلويات الشرقية المعروفة، والشهية واللذيذة ويحبها الجميع وما يميزها طريقة إعدادها البسيطة والسهلة.

طريقة عمل البقلاوة 

ويرصد "الدستور" طريقة عمل البقلاوة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، في إطار خدماته المتنوعة لمتابعينا من كل مكان.

مقادير البقلاوة

- الجلاش:1 لفة.
- السكر: 1 ملعقة كبيرة.
- القرفة: 1 ملعقة كبيرة.
- مكسرات مشكلة ومطحونة: حسب الرغبة.
- سمن للدهن.

مكونات شربات البقلاوة

- الماء: 2 كوب من الماء بنفس درجة حرارة الغرفة.
- السكر: 2 كوب.

طريقة تحضير الشربات:
- يوضع السكر مع الماء في قدر مناسب.
- يوضع القدر على نار متوسطة حتى الغليان، ويترك لعدة دقائق لحين الحصول على شربات سميك القوام.
- يترك جانبًا حتى يبرد. 

طريقة تحضير البقلاوة

- تخلط مكونات حشوة المكسرات المطحونة مع السكر والقرفة بشكل جيد، وتترك جانبًا.
- تدهن صينية خبز مستطيلة الشكل بالسمن.
- يفرد ورق الجلاش، ويقطع لنصفين، ثم يغطي هذا الورق بقطعة قماش رطبة لمنع جفافه.
- يتم أخذ ورقة من الجلاش، ودهنها بالسمن، وفردها بحيث تكون الجهة العريضة من الأمام، ثم وضع الحشوة بداخلها على شكل خط، ولفها على شكل إصبع رفيع.
- توضع أصابع الجلاش الملفوفة في الصينية، وتدهن بالسمن.
- تقطع أصابع الجلاش بعد وضعها في الصينية، وقبل إدخالها للفرن.
- تدخل صينية أصابع البقلاوة في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة عشرين دقيقة، أو حتى تتحمر، وتصبح ذهبية اللون.
- يصب الشربات البارد على البقلاوة مباشرة وهي ساخنة.

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