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منوعات

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
أسماء منصور
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق عن فتح باب إضافة المواليد لبطاقة التموين من خلال رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021، وذلك للمواطنين الأكثر إحتياجا مثل العمالة غير المنتظمة والمطلقات والأرامل ومن هم مسجلون ببرامج تكافل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة لتخفيف العبء عن مواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم.

وتستعرض لكم الدستور في السطور التالية كيفية تسجيل المواليد الجدد من خلال رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021.

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أولا يتم الدخول على موقع دعم مصر (من هنا)

_ثم يتم الضغط على اختيار ضمن أفراد أسرتي لكي يتم تسجيل فرد جديد

وبعدها يتم اختيار ابدأ الخدمة.

ستظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، ويتم كتابة رقم البطاقة التموينية بها ثم اختيار المحافظة التابع لها الفرد.

ستظهر على الشاشة بيانات مقدم الطلب، مثل عدد أفراد الأسرة والمديرية، والإدارة التموينية، ويجب على مقدم الطلب الضغط على المربع الخاص بموافق على الشروط والأحكام.

_ ثم يتم إختيار الأشخاص المراد ضمهم، بشرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولى، وتسجيل الرقم القومي.

تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب اضافة مواليد جدد بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

وبإمكان المواطن معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه

يذكر أن هناك طريقتان لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، الأولى تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع "دعم مصر"، والثانية تتم من خلال مكتب التموين التابع له المواطن.

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ويذكر أنه عدد الطلبات المقدمة لإضافة المواليد الجدد يبلغ عددها سبعة ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، وننتظر موافقة البرلمان القادم على الإضافات من خلال الموازنة العامة للدولة، وطالب الوزير المواطنين بسرعة تحديث بطاقات التموين وتعديل البيانات حتى يتم الچتواصل مع المواطن سريعًا.

وسيتم فلترة هذه الطلبات لكي يصل الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا.

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