يبحث المواطنين الآن عن الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة، بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، حيث تم مناقشة عدة ملفات منها ملف العمالة الغير منتظمة، حيث عقد الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

ووفقا لما أعلنته وزارة القوى العاملة، فإنه تم تحديد موعد صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة في يوم 17 يناير الجاري 2021، التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد المنحة لحين انتهاء أزمة كورونا، تخفيفا على المواطنين وتلبية لاحتاجاتهم في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها المجتمع من انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم وتكبد معه خسائر فادحة.

طرق الاستعلام عن العمالة الغير منتظمة

ويستطيع المواطن الاستعلام عن المنحة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، من خلال إدخال البيانات المتعلقة به والرقم القومي، وأما الطريقة الثانية للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، عن طريق الخط الساخن ورقمه 142.









ويشار إلى أنه تم صرف أربع دفعات من منحة العمالة الغير منتظمة خلال الشهور الماضية في المرحلة الأولى والثانية، بواقع 500 جنيه في الشهر، حيث تشترك 7 وزارات في صرف المنحة للمواطنين المستحقين والذين لا يوجد لديهم دخل شهري ثابت أو يحصلون على معاش شهري من أية جهة حكومية.

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