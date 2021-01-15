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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كورونا يمنع الاحتفال بذكرى عبدالناصر.. ومسنة: «هاجي أزور قبره لو هموت»

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:28 م
ضريح عبدالناصر
ضريح عبدالناصر
حسام عسل
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رغم مرضها أصرت الحاجة سعدية سيدة في العقد السابع من عمرها على زيارة ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ذكرى ميلاده الثالثة بعد المئة والتي توافق اليوم الجمعة 15 من شهر يناير، حيث تقطع المسافة من محافظة الجيزة إلى مكان قبر الزعيم الراحل بكوبري القبة.

وحملت الحاجة سعدية صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر معها أثناء زيارتها لقبره وقالت إنها كانت عند الطيب بالأمس، ورغم ذلك أصرت على زيارة الضريح اليوم رغم اعتراض أبنائها خوفا عليها: "ولادي قالولي هتروحي وإنتي تعبانة قولتلهم لو هموت هروح".

وقالت عاصرت عهد الرئيس عبدالناصر وحضرت جميع إنجازاته، "كان نصير الغلابة ورحمنا من قبضة الإقطاعيين ووفر لنا ولأبنائنا تعليم مجاني وحياة كريمة وانتشل الفقراء من الذل والهوان بعدما كانوا متهانين في عهد البشاوات".

وأضافت: "ما قام به عبدالناصر لنا سيظل دينا في رقابنا لا نستطيع سداده ما حيينا ومنذ وفاته حتى اليوم لم أتخلف يوما عن زيارته في ذكرى ميلاده ووفاته وذكرى ثورة 23 يوليو".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الـ103 وفرضت جائحة فيروس كورونا على اسرة الزعيم الراحل الغاء الاحتفالية السنوية لإحياء ذكراه حيث غابوا عن حضورها اليوم.

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