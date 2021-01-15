في ذكرى ميلاد الزعيم الراحل.. مواطنون يلتقطون صورًا تذكارية بضريح عبدالناصر

أقبل عدد من المواطنين صباح اليوم الجمعة، على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده الثالثة بعد المئة، حيث اعتاد محبوه الاحتفال به كل عام بحضور أسرته لكن تم إلغاء الاحتفالية هذا العام خوفا من الزحام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.ورصدت عدسة «الدستور» حضور عدد من المواطنين الذين حرصوا على المجيء وقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل وسط تشديدات من القائمين على خدمة الضريح الذين قاموا بتنظيم الدخول بأعداد بسيطة وعدم السماح بالزحام والانتظار بداخله فيما حرص بعض الزائرين على التقاط صور تذكارية في ضريح الرئيس الراحل.وغاب عن الحفل أسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بسبب الظرف الراهن الذي يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا.