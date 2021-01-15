مَن هو يان كوبيش المرشح لخلافة المبعوث الأممي غسان سلامة في ليبيا؟

يعتزم مجلس الأمن الدولي، نقل المبعوث الحالي للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إلى ليبيا، بناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.وسيحل كوبيتش محل غسان سلامة، الذي تنحى من منصبه منذ شهر مارس من العام الماضي لأسباب صحية، ف حال موافقة مجلس الأمن الدولى على هذا الاقتراح.ويأتي تعيين كوبيتش في مرحلة فاصلة تعيشها ليبيا بين المفاوضات السياسية والعسكرية والاقتصادية لحل الأزمة بين الأطراف المتصارعة وتوحيد البلاد.وكوبيش هو ديبلوماسي سلوفاكي، يشغل منذ يناير 2019 وحتى الآن، منصب مبعوث الأمم المتحدة لدى لبنان.كوبيتش خريج معهد موسكو للعلاقات الدولية، يتقن بالإضافة إلى لغته السلوفينية الأم، اللغات الفرنسية والإنجليزية والروسية والتشيكية.كما شغل كوبيش منصب وزير الخارجية في حكومة سلوفاكيا من 2006 إلى 2009 وتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 2005 إلى 2011، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى.كما شغل منصب أمين عام المنظمة في أفغانستان من العام 2011 إلى 2015، وتولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في العراق من 2015 إلى 2018.