رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب عمال إنتاج بقويسنا

الخميس 14/يناير/2021 - 11:50 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 250 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية بقويسنا، براتب 1600 جنيه، شامل البدلات.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 250 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2573145، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، قويسنا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة: 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة 17 يناير

الصور

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

الأكثر قراءة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعادل آرسنال وكريستال بالاس سلبيا فى الدورى الإنجليزى

موعد أول أيام شهر رمضان 2021

أسطورة قديمة تهدد بسقوط المملكة البريطانية

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

اجتماع بين اتحادي الكتّاب والناشرين لبحث بعض المستحقات العالقة

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»