براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب عمال إنتاج بقويسنا

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 250 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية بقويسنا، براتب 1600 جنيه، شامل البدلات.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 250 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2573145، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، قويسنا.