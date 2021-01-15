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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 15-1-2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:40 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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يقدم لكم «الدستور» سعر الدولار اليوم الجمعة 15-1-2021، حيث يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدولار الجمعة  ١٥- ١- ٢٠٢١، حيث تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، وسجل الدولار استقرار فى البنك الأهلى المصرى (الحكومى)، وأيضا بنك مصر (الحكومى)، وأيضا استقر سعره فى البنك التجارى الدولى cib، وذلك وفقا لأسعار البنوك المصرية، حيث يواصل الدولار الأمريكى الاستقرار فى السوق المصرى، فيما اختلف سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى عن أمس، نستعرض لكم كافة المعلومات التى تختص بالدولار الأمريكى فى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الجمعة 15-1-2021

سعر الدولار الأمريكى وأسعار العملات الأجنبية والعربية امام الجنيه المصرى يمثل اهتمام يومى للقارىء، لذلك نقدم تقرير مفصل عن حالة الدولار فى البنوك بشكل يومى، ولديكم أهم التفاصيل:

وسجل الدولار الأمريكى حالة من استقرار فى البنك الأهلى المصرى، ليبلغ سعره عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، ويسجل عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك مصر اليوم الجمعة الموافق ١٥-١-٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، وعند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر الدولار الأمريكى استقرارا فى البنك التجارى الدولى cib اليوم الجمعة الموافق ١٥-١- ٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرى، وهى نفس سعر الدولار أمس، وبذلك يرتفع قرش قرش واحد فى البنك التجارى الدولى عن البنك الأهلى المصرى (الحكومى)، وأيضا بنك مصر (الحكومى).

وارتفع سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزى المصرى اليوم الجمعة الموافق  ١٥-١- ٢٠٢١، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٢٦١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢٦١ جنيه مصرى،

والجدير بالذكر، قفز الاحتياطي الأجنبي لمصر بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي، كما زاد الدين الخارجي لمصر إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، ويمثل الدين قصير الأجل نسبة 9.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.

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