بومبيو: أمريكا تتخذ إجراءات ببحر الصين الجنوبي للحفاظ على حرية الملاحة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم، إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات إضافية للحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي من بينها فرض قيود على منح التأشيرات للصينيين المرتبطين بالنزاع على السيادة هناك.وأضاف بومبيو في بيان: "الولايات المتحدة تقف مع الدول التي تطالب بالسيادة في جنوب شرق آسيا والتي تسعى للدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية بما يتسق مع القانون الدولي.. سنواصل التحرك حتى نرى توقف بكين عن سلوكها القسري في بحر الصين الجنوبي".