«تنسيقية الأحزاب» تهنئ محمد تيسير مطر لفوزه بأمانة سر لجنة حقوق الإنسان

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد تيسير مطر، لانتخابه اليوم الخميس، كأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، متمنية له التوفيق والسداد فيما أوكل إليه من مهام.وحصلت التنسيقية في انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية، على أمانة السر في ستة لجان، وعلى منصب الوكيل في أربعة لجان، ولذا فإن التنسيقية تتقدم بجزيل الشكر للنواب على ثقتهم الكبيرة في النواب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.