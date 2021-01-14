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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن لمجلس الأمن: ميليشيات الحوثي تستغل المساعدات الإنسانية

الخميس 14/يناير/2021 - 07:03 م
مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي
محمد عمر
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أكد ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن ميليشيات الحوثي تستغل المساعدات الإنسانية الدولية لتحقيق أغراض سياسية والتحكم في السكان المدنيين.

وقال ممثل الولايات المتحدة، خلال كلمة بلاده بجلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في اليمن، إن تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية جاء بسبب هجماتها ضد المدنيين والبنى التحتية والأنشطة التجارية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أدان الاستهداف الأخير لمطار عدن، مؤكدًا أنها جريمة إرهابية متعمدة في حق المدنيين والبنية التحتية للبلاد، مشيرا الى أن التحقيقات أوضحت أن ميليشيات الحوثي هى من نفذت الهجوم على مطار عدن، معربًا عن تضامنه مع الحكومة اليمنية الجديدة التي أصرت على البقاء في عدن رغم المخاطر.

وأشاد المبعوث الأممي بجهود الوساطة السعودية لدفع تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة اليمنية وعودتها إلى عدن كان مؤشرًا على نجاح الاتفاق.

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