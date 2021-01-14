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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم «ونش إنقاذ» ودراجة بخارية بالمنصورة

الخميس 14/يناير/2021 - 03:51 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الخوتى
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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين ونش إنقاذ ودراجة بخارية بمنطفة مساكن المينا بالمنصورة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة لشرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بشارع ترعة المنصورية أمام منطقة "مساكن الميناء" دائرة القسم.

بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي الحادث سيارة ونش إنقاذ ودراجة بخارية، وسبب الحادث اصطدام الدراجة النارية بالسيارة من الخلف عقب خروجها من أحد الكباري بذات المنطقة، ونجم عن ذلك إصابة كلا من قائد الدراجة النارية بجرح قطعي بالجبهة وأخر بالصدر وخدوش بالجسم ومرافقيه بجرح قطعي بالجبهة وجروح سطحية باليدين، والثاني باشتباه كسر بعظـام الفخذ الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارى بالمنصورة، حيث تصرح للمصابان الأول والثاني بالخروج عقب تلقيهما العلاج اللازم.

وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين أيدوا مضمون الفحص ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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