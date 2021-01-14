المسؤول عن تطوير اللقاح الروسي: الحياة ستعود لطبيعتها نهاية 2021

قال ألكسندر غينتسبرغ، المسؤول عن تطوير اللقاح الروسي ومدير مركز غامالي، اليوم الخميس، إن الحياة ستعود لطبيعتها نهاية العام، أن مراقبة المشاركين في التجارب السريرية ما بعد التسجيل للقاح "سبوتنيك V" مستمرة، ولا توجد ردود فعل سلبية جديدة، وذلك وفقًا لفضائية "العربية عاجل".وقال "غينتسبرغ"، "المراقبة مستمرة ولا توجد ردود فعل سلبية جديدة وكل شيء على ما يرام"، وكانت روسيا في شهر أغسطس الماضي قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد هو "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.