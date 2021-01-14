خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

ينص الدستور الأمريكي على عدد من الخطوات اللازم إجرائها، بعد الانتهاء من إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدا لمحاكمته.فبعد التصويت على قرار العزل، يمكن لرئيسة مجلس النواب إحالة القرار إلى مجلس الشيوخ على الفور أو الانتظار لفترة، كما يبدأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عملية المحاكمة، ويقوم المجلس بمراجعة ملف الاتهامات النيابية.ويعتبر مجلس الشيوخ الهيئة الوحيدة المختصة بإجراء المحاكمة ويترأس المحاكمة رئيس المحكمة العليا، كما أن جميع أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن تقدم كتابة وتتلى من قبل رئيس القضاة.جدير بالذكر أن هناك فترات زمنية محددة للمرافعات والردود عليها، ويمكن لمجلس الشيوخ عقد تصويت آخر للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا.