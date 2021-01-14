السعودية تؤكد أهمية وقف التدخلات الإيرانية المستمرة في المنطقة

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أهمية وقف التدخلات الإيرانية المستمرة في شئون المنطقة.وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية نجحت في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن، وميليشيات الحوثي تعطل كل الحلول السياسية في اليمن، ونحن ندعم الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في ليبيا.وأكمل: يصادف هذه السنة الـ95 منذ اعتراف روسيا بالمملكة العربية السعودية، والسنة 30 لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونتطلع أن نستفيد من هذه العلاقة لتنسيق المواقف وخدمة مصالح البلدين المشتركة.