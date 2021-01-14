تفاصيل حلقة نادية الجندي في برنامج أنت مين.. وأول تصريح لها عقب خلع ماسك نفرتيتي

حلقة نادية الجندي في برنامج أنت مين





تنكرت الفنانة المصرية نادية الجندي خلال الحلقة 6 من البرنامج العالمي The Masked Singer أنت مين في شخصية الملكة نفرتيتي حيث عجز المحكمين الأربعة الفنان حسن الرداد والفنان قصي الخولي والفنان مهند المحمدي والفنانة نسرين عبد النور في الكشف عن هويتها طوال حلقة أمس، وحظيت على تصفيق هائل من الجمهور وأعضاء لجنة تحكيم البرنامج أثناء خلع المسك بل وتفاجأ الجميع بها.





نادية الجندي عقب خلع مسك الملكة نفرتيتي





أكدت نجمة الجماهير نادية الجندي خلال مشاركتها في الحلقة 6 من برنامج The Masked Singer أنت مين أنها سعيدة بتقديمها لشخصية المملكة نفرتيتي ملكة مصر الذي صنع على يدها تاريخ مصر الفرعوني خلال برنامج مسابقات مميز وعالمي يحظى على نسبة مشاهدة عالية حيث أنها أخفت مشاركتها حتى على الأشخاص الذين ينالون منها مكانه قريبة طوال هذه الفترة وذلك لضمان مصداقية البرنامج وإنها لم تتوقع ردود الأفعال على شخصية الملكة العظيمة .





مواعيد عرض برنامج أنت مين mbc





زادت عملية البحث عن تفاصيل حلقة نادية الجندي في برنامج أنت مين الذي يذاع على شاشة فضائية mbc يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً، حيث يقدم البرنامج مجموعة من النجوم في مختلف المجالات يتنكرون في مسكات تخفي هويتهم وعلى هيئة تحكيم البرنامج المكونة من 4 فنانين كشف عن هوية نجم الحلقة.





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