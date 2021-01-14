ترامب يدعو المواطنين للوحدة ويدين أعمال العنف بالكونجرس (فيديو)

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نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو، عبر حساب البيت الأبيض على "تويتر"، لكنه لم يتطرق إلى تصويت مجلس النواب لصالح مساءلته، تزامنًا ذلك مع توقيع رئيسة المجلس نانسي بيلوسي على مواد المساءلة.وركزت تصريحات ترامب على العنف الذي وقع عند مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير وأدى في النهاية إلى تصويت مجلس النواب لصالح مساءلة الرئيس بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونجرس.كما قال ترمب: "أريد أن أكون واضحًا بشدة، أدين العنف الذي شهدناه الأسبوع الماضي جملة وتفصيلًا. لا مكان على الإطلاق للعنف والتخريب في بلادنا ولا في حركتنا".إلى ذلك، ستُحال مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمة بهدف عزل ترمب.يذكر أن مجلس النواب كان وافق، الأربعاء، على مساءلة ترمب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس، في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنع ترمب من تقلد الرئاسة مجددًا في حال إدانته.وانضم 10 جمهوريين إلى 222 ديمقراطيًا في التصويت لصالح مساءلة ترمب التي تمهد الطريق لمحاكمته في مجلس الشيوخ.وبذلك يصبح ترمب أول رئيس أميركي يواجه المساءلة مرتين، وحوكم ترمب للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ قبل عام، لكن المجلس برأه يومها من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، اللتين وجّههما إليه مجلس النواب.