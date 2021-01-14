اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد «الختان» وسط إجراءات مشددة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بعيد الختان المجيد.وعيد الختان، وهو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد؛ حسب وصية الله المقدسة بالإنجيل.وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الاحتفال بعيد الختان القداسات الإلهية بمختلف كنائسها بإجراءات احترازية مشددة.وتعود قصة عيد الختان المجيد إلى دخول السيد المسيح إلى الهيكل حين كان طفلًا فى يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ.