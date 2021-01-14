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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم كوريا الشمالية يختتم مؤتمرًا نادرًا للحزب الحاكم

الخميس 14/يناير/2021 - 07:39 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون اختتم مؤتمرًا نادرا للحزب الحاكم لكنها لم تتطرق إلى عرض عسكري أشارت إليه تقارير.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس إن كيم ومسؤولين آخرين في كوريا الشمالية حضروا الختام الذي أقيم في استاد مغلق في بيونجيانج وتابعوا عروضا لفرق فنية عسكرية ومدنية وجماعات شبابية تناولت في معظمها تمجيد قيادة كيم والتأكيد على الرسائل الصادرة عن المؤتمر.

والمؤتمر الذي استمر ثمانية أيام في بيونجيانج هو الأول منذ عام 2016 والثاني فحسب منذ عام 1980.

كانت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي والعضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم قد انتقدت جيش كوريا الجنوبية أمس الأربعاء لأنه قال إنه رصد مؤشرات على عرض عسكري أجراه الشمال في بيونجيانج يوم الاثنين.

وأضافت في بيان نقلته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية أن الخطوة تعبير عن "الأسلوب العدائي" الذي يتبعه الجنوب تجاه الشمال.

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