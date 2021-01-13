2414 إصابة جديدة بكورونا فى السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 2414 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و108 وفيات، فيما تم شفاء 1716 حالة، وذلك خلال 11 يوما.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 25 ألفا و730 حالة، بينها 1576 وفاة، و15 ألفا و240 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.