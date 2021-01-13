واشنطن تفرض عقوبات على شركات تابعة لـ«خامنئي»

أعلنت وزارة ‏الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كيانا مرتبطا في إيران.وقالت الوزارة إن ‏العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران شملت شركات كبيرة يسيطر عليها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات على مسؤولين حكوميين وشركات إيرانية من بينها قطاع الصلب والحديد.