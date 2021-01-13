تفاصيل الحالة الصحية للكينج محمد منير

ما هي الحالة الصحية للكينج محمد منير

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"؛ إن الكينج محمد منير يمر بحالة صحية جيدة ويتابع ردود الفعل حول ألبومه باب الجمال والذي أصدر منه أغنيتين الأولى هي باب الجمال منذ أسبوعين والثانية منذ يومين تحمل اسم "فينك يا حبيبي".وتابعت المصادر أن محمد منير يتابع باقي أغنيات ألبومه، مشيرا إلى أنه سوف يصدر كل فترة أغنية من الألبوم الجديد والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين خاصة من الشباب الذين لم يتعامل معهم من قبل.