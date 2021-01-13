تفاصيل الحالة الصحية للكينج محمد منير
الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:21 م
حسين الجنديطباعة
كشفت مصادر قريبة من الكينج محمد منير عن تفاصيل الحالة الصحية له بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا قبل إصدار ألبومه الأخير باب الجمال والذي شارك فيه الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن سامر أبو طالب.
وتابعت المصادر أن محمد منير يتابع باقي أغنيات ألبومه، مشيرا إلى أنه سوف يصدر كل فترة أغنية من الألبوم الجديد والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين خاصة من الشباب الذين لم يتعامل معهم من قبل.
ما هي الحالة الصحية للكينج محمد منيروقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"؛ إن الكينج محمد منير يمر بحالة صحية جيدة ويتابع ردود الفعل حول ألبومه باب الجمال والذي أصدر منه أغنيتين الأولى هي باب الجمال منذ أسبوعين والثانية منذ يومين تحمل اسم "فينك يا حبيبي".
وتابعت المصادر أن محمد منير يتابع باقي أغنيات ألبومه، مشيرا إلى أنه سوف يصدر كل فترة أغنية من الألبوم الجديد والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين خاصة من الشباب الذين لم يتعامل معهم من قبل.