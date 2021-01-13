مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ.. تفاصيل الحلقة 13

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ، حيث شهد العمل الفني اهتمام كبيرًا من جانب الجمهور خلال الفترة الماضية منذ عرضه يوم 27 ديسمبر الماضي 2020، ووجد المسلسل تفاعل ضخم وإقبال شديد من جانب جمهور السوشيال ميديا، من خلال تعليقاتهم وردود أفعالهم على حلقات المسلسل، وتداول حلقاته عبر المجموعات الإلكترونية، كما أشاد الجمهور بالأغاني الموجودة داخل العمل التي تقوم بها الفنانة مي عمر.





مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ

و يذاع مسلسل لؤلؤ،على قناة on، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحًا، وفي تمام الساعة الواحدة مساءًا، و ويعرض على قناة ON Drama ، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويذاع في الإعادة في تمام الساعة 5 صباحا، وفي تمام الساعة الثالثة مساءًا.





تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل لؤلؤ

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل لؤلؤ أحداث مثيرة حيث حاولت لؤلؤ البحث عن والداتها ولكن والدها أخبرها بأنه توفيت حيث كذب عليها، كما حاولت كاميليا التي تجسد دورها الفنانة نيرمين الفقي بمحاولة شراء الألحان التي اتفقت عليها لؤلؤ من الملحن الخاص بها الذي يتعاون معها ومع لؤلؤ التي تجسد دورها الفنانة مى عمر، وذلك لرميها في القمامة مكايدة في لؤلؤ.





من جانبها، قامت لؤلؤ بمقاطعة الملحن عندما عرفت أن كاميليا قامت بشراء اللحن، وعلى الجانب الآخر، حاول طارق نصار الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر بمحاولة الصلح مع لؤلؤ والرجوع لها بكتابة رسائل عبر الواتس آب لها، إلا أن كاميليا كانت أرسلت لها صورة وهو مع واحدة ثانية في ملهى ليلي حيث تحاول الإيقاع بينهما وعدم رجوعهمها لبعض مرة أخرى ظنا منها أن لؤلؤ سوف تقع فنيا بدون طارق نصار.





وتدور أحداث الحلقة أيضا، حيث تحاول هيدى كرم زوجة طارق نصار والتي تقوم بدور داليا حيث تحاول أن تصلح حياتها الزوجية مع طارق مرة أخرى وتوعده أنها ستتغير ويرد عليها يا ريت يا داليا تهتمي بيت وبابنك بدل اهتمامك بالشونبنج عبر الأونلاين.





وفي السياق ذاته، وداخل أحداث المسلسل الحلقة 13، حيث يقوم والد لؤلؤ بالذهاب إلى والدتها وتقوم بسبه واتهامه بأنه أضاع عمرها في السجن، كما يقوم محمد الشرنوبي الذي يقوم بدور بدر في مطاردة لؤلؤ ويحاول أن يكلمها في الهاتف وترد عليه بعبارات قصيرة ثم تغلق الهاتف في وجه.





مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ، خلال أحداث الحلقة قامت لؤلؤ بغناء أغنية جديدة، وشهدت تفاعلا كبيرًا عبر السوشيال ميديا عقب انتهاء الحلقة، وأبدى مجدي مدير أعمالها إعجابه بالأغنية وقال لها انتي أهم فنانة أنا اشتغلت معها، وانتهت الحلقة على مشهد ذهاب سيد أبو لؤلؤ إلى والدتها.





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