رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ.. تفاصيل الحلقة 13

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:23 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
نعمات مدحت
طباعة
مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ، حيث شهد العمل الفني اهتمام كبيرًا من جانب الجمهور خلال الفترة الماضية منذ عرضه يوم 27 ديسمبر الماضي 2020، ووجد المسلسل تفاعل ضخم وإقبال شديد من جانب جمهور السوشيال ميديا، من خلال تعليقاتهم وردود أفعالهم على حلقات المسلسل، وتداول حلقاته عبر المجموعات الإلكترونية، كما أشاد الجمهور بالأغاني الموجودة داخل العمل التي تقوم بها الفنانة مي عمر.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ

و يذاع مسلسل لؤلؤ،على قناة on، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحًا، وفي تمام الساعة الواحدة  مساءًا، و ويعرض على قناة ON Drama ، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويذاع في الإعادة في تمام الساعة 5 صباحا، وفي تمام الساعة الثالثة مساءًا.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل لؤلؤ

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل لؤلؤ أحداث مثيرة حيث حاولت  لؤلؤ البحث عن والداتها ولكن والدها أخبرها بأنه توفيت حيث كذب عليها، كما حاولت كاميليا التي تجسد دورها الفنانة نيرمين الفقي بمحاولة شراء الألحان التي اتفقت عليها لؤلؤ من الملحن الخاص بها الذي يتعاون معها ومع لؤلؤ التي تجسد دورها الفنانة مى عمر، وذلك لرميها في القمامة مكايدة في لؤلؤ.

من جانبها، قامت لؤلؤ بمقاطعة الملحن عندما عرفت أن كاميليا قامت بشراء اللحن، وعلى الجانب الآخر، حاول طارق نصار الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر بمحاولة الصلح مع لؤلؤ والرجوع لها بكتابة رسائل عبر الواتس آب لها، إلا أن كاميليا كانت أرسلت لها صورة وهو مع واحدة ثانية في ملهى ليلي حيث تحاول الإيقاع بينهما وعدم رجوعهمها لبعض مرة أخرى ظنا منها أن لؤلؤ سوف تقع فنيا بدون طارق نصار.

وتدور أحداث الحلقة أيضا، حيث تحاول هيدى كرم زوجة طارق نصار والتي تقوم بدور داليا حيث تحاول أن تصلح حياتها الزوجية مع طارق مرة أخرى وتوعده أنها ستتغير ويرد عليها يا ريت يا داليا تهتمي بيت وبابنك بدل اهتمامك بالشونبنج عبر الأونلاين.

وفي السياق ذاته، وداخل أحداث المسلسل الحلقة 13، حيث يقوم والد لؤلؤ بالذهاب إلى والدتها وتقوم بسبه واتهامه بأنه أضاع عمرها في السجن، كما يقوم محمد الشرنوبي الذي يقوم بدور بدر في مطاردة لؤلؤ ويحاول أن يكلمها في الهاتف وترد عليه بعبارات قصيرة ثم تغلق الهاتف في وجه.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ، خلال أحداث الحلقة قامت لؤلؤ بغناء أغنية جديدة، وشهدت تفاعلا كبيرًا عبر السوشيال ميديا عقب انتهاء الحلقة، وأبدى مجدي مدير أعمالها إعجابه بالأغنية وقال لها انتي أهم فنانة أنا اشتغلت معها، وانتهت الحلقة على مشهد ذهاب سيد أبو لؤلؤ إلى والدتها.

اقرأ أيضا:

أحمد زاهر يصور «لؤلؤ» باستديوهات «الفرعوني»


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

أيام زمان

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لي زوج أسعده ويهنيني».. اعترافات سعاد حسني

اعتزال الفن ومحاولة الانتحار.. أزمات صعبة في حياة يسرا

عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

الجمعية المصرية للرسوم المتحركة تعلن ورشة لتنفيذ العرائس

بروهلفتسيا تطرح لقاءات مع 11 فنانا عبر الإنترنت السبت

الفنون التشكيلية تطرح صالون الفن الخاص للمشاهدة الإلكترونية

كاني وماني.. عبارة فرعونية في مفردات الحارة المصرية