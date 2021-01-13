مؤشرا البحرين العام يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم، عند مستوى 1،452.16، بانخفاض قدره 6.08 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 666.86، بارتفاع قدره 2.67 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و590 ألفا و18 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 670 ألفا و510 دنانير تم تنفيذها من خلال 96 صفقة.