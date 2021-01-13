الكنيسة الأسقفية: نتمنى أن يكون البرلمان الجديد دفعة للحياة السياسية

هنأ الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الذي تم انتخابه أمس، متمنيًا للبرلمان الجديد العمل لصالح البلاد في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد، حيث تواجه مصر تحديات داخلية وخارجية وإقليميةوقال «حنا»، فى بياناليوم: «نثق أن المستشار الجبالي بخبرته القانونية والتشريعية الواسعة سيشكل إضافة قوية للحياة النيابية المصرية ذات التاريخ العريق إذ يعتبر البرلمان المصري الأقدم في إفريقيا والشرق الأوسط».وتمنى رئيس الكنيسة الأسقفية أن «يمنح الله الحكمة للنواب الجدد والقدامى وأن يشكل مجلس النواب دفعة إيجابية للحياة السياسية المصرية تشريعيًا وتنفيذيًا».