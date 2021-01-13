مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح بافغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان مقتل موظف بمحكمة الاستئناف وإصابة آخر برصاص مسلحين مجهولين في إقليم ننجرهار شرقي البلاد.وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع صباح اليوم في مدينة جلال آباد، حيث فتح مسلحون مجهولون النار على موظفين بمحكمة الاستئناف، مما أسفر عن مقتل موظف وإصابة أخر.ولم تعلن بعد أية جهة مسئوليتها عن الهجوم.