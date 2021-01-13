القبض على عاطل يتاجر في الأسلحة النارية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل بحوزته أسلحة وذخيرة للاتجار فيها بمحافظة الجيزة.و أكدت التحريات برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، عن الأمن العام قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة الصف مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمحل اختبائه وبحوزته «بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدري الحشيش والهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول».بمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.