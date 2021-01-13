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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. مراجعة حصص النحو لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:23 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي، بمتابعة البث المباشر لمراجعة درس النحو "إسناد الماضي والمضارع والأمر إلى واو الجماعة" اليوم الأربعاء في السابعة مساءً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب بكتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي متابعة درس النحو عبر منصة حصص مصر عبر الرابط التالي: https:www.hesas.eg

كانت وقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي سارٍ كما هو، وأنه سيتم عقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجازة منتصف العام التي ستبدأ 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

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