اليابان تعتزم تعليق العمل بقاعدة استثنائية لدخول المسافرين من 11 دولة

تعتزم الحكومة اليابانية تعليق العمل بقاعدة استثنائية تتيح دخول المسافرين بغرض العمل من 11 دولة ومنطقة تشمل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، لتحظر بذلك دخول جميع الأجانب لأراضيها، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأربعاء.ويشار إلى أنه المقرر أن يوسع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا لتشمل أجزاء أخرى من البلاد اليوم، حيث تواجه اليابان عودة ظهور الإصابات بالفيروس.وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن سوجا سيعلن حالة الطوارئ في سبع مقاطعات إضافية، بما في ذلك كيوتو وأوساكا وفوكوكا، مما يرفع عدد المقاطعات الخاضعة لذلك الإجراء إلى 11.وتم إعلان الطوارئ لمدة شهر يوم الخميس بالنسبة لطوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة هي تشيبا وكاناجاوا وسيتمان، حيث تكافح المنطقة موجة ثالثة شديدة للجائحة.