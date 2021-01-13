«السوشيال ميديا» تحاصر ترامب.. يوتيوب يحظر فيديوهاته

استمرارًا لمحاصرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر اقتحام الكونجرس الأسبوع الماضي من قبل مجموعة من أنصاره، أعلن موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب اليوم الأربعاء، أنه أزال مقطع فيديو للرئيس، وفقا لفضائية "العربية" الإخبارية.وأضاف يوتويب، أنه سيحظر قناة ترامب من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع، كذلك ستمنع القناة من البث المباشر لمدة لا تقل عن سبعة أيام "قابلة للتمديد".إلى ذلك، أوضحت الشركة أنها أزالت المحتوى الجديد لمخالفته سياسات التحريض على العنف التي تتبع تجاهها قواعد صارمة.وكان موقع تويتر ألغى نهائيا الأسبوع الماضي، حساب الرئيس الشخصي الذي يتابعه 88 مليون مستخدم لمنصة التغريد الشهيرة، ما أطلق عاصفة من الجدل والانتقادات لا تزال مستمرة حتى الساعة حول الحريات، ومدى سلطة مواقع التواصل في حظر حرية التعبير أو "تكميم الأفواه".