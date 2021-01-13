رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السوشيال ميديا» تحاصر ترامب.. يوتيوب يحظر فيديوهاته

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:29 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
طباعة
استمرارًا لمحاصرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر اقتحام الكونجرس الأسبوع الماضي من قبل مجموعة من أنصاره، أعلن موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب اليوم الأربعاء، أنه أزال مقطع فيديو للرئيس، وفقا لفضائية "العربية" الإخبارية.

وأضاف يوتويب، أنه سيحظر قناة ترامب من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع، كذلك ستمنع القناة من البث المباشر لمدة لا تقل عن سبعة أيام "قابلة للتمديد".

إلى ذلك، أوضحت الشركة أنها أزالت المحتوى الجديد لمخالفته سياسات التحريض على العنف التي تتبع تجاهها قواعد صارمة.

وكان موقع تويتر ألغى نهائيا الأسبوع الماضي، حساب الرئيس الشخصي الذي يتابعه 88 مليون مستخدم لمنصة التغريد الشهيرة، ما أطلق عاصفة من الجدل والانتقادات لا تزال مستمرة حتى الساعة حول الحريات، ومدى سلطة مواقع التواصل في حظر حرية التعبير أو "تكميم الأفواه".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

إغلاق 25 ألف منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا في 17 محافظة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

الأشياء التي يجب أن تركز عليها العلامات التجارية في 2021

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية